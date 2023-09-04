В Германии одобрили закон, упрощающий изменение имени и пола

09:59 24 августа Киев, Украина

Правительство Германии в среду одобрило закон о самоопределении, позволяющий людям легче менять пол и имя.



Об этом пишет немецкое издание Deutsche Welle.



Предлагаемый закон "О самоопределении" позволяет вносить изменения по простой процедуре в государственных органах ЗАГС.

"Эта реформа служит для защиты меньшинств, которые долгое время подвергались дискриминации, и является социально-политическим прогрессом", — сказала министр семьи Германии Лиза Паус.

Согласно действующим правилам, люди должны представить два психологических доклада, чтобы изменить документы. Однако окончательное решение принимается окружным судом. Люди, прошедшие этот процесс, жаловались, что он длительный, дорогой и унизительный.



Законопроектом предусмотрено, что теперь регистрация изменений должна производиться за три месяца до подачи декларации. После смены наступает годовой период блокировки для новой смены. Для детей до 14 лет родители представляют необходимую декларацию в ЗАГС. Подростки от 14 лет могут делать это самостоятельно, но только с согласия родителей.



Реформа также будет предотвращать разглашение предыдущего пола лица против его воли и налагать соответствующие штрафы. В правительстве заявили, что закон не позволит людям избежать уголовного преследования, сменив имя и пол.