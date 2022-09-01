В Германии объяснили причину проблем с доставкой вооружений для Украины

13:35 25 августа Киев, Украина

Германия не может предоставить Украине запрашиваемые объемы вооружений из-за их нехватки, заявила заявила в интервью ZDF глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"Дальнейшие поставки вооружения из ФРГ будут непростым делом. Причина - недостаточное оснащение собственных войск", - говорится в сообщении.

"К сожалению, наше положение таково, что у нас абсолютный дефицит собственных запасов", - сказала Бербок.

По ее словам, оборонной промышленности Германии пришлось производить оборудование специально для Украины.



Министр отметила необходимость новых поставок вооружений Украине осенью, в частности в ближайшее время Германия передаст ВСУ системы ПВО Irris-T.



Также Бербок признала ухудшение отношений Германии со странами Восточной Европы и Балтии, которым ФРГ должна была передать новые вооружения взамен более старого, которое страны передали Украине. Она отметила, что поставки тяжелых вооружений ФРГ в Восточную Европу шли "нерешительно".