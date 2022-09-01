В Германии объяснили причину проблем с доставкой вооружений для Украины

Германия не может предоставить Украине запрашиваемые объемы вооружений из-за их нехватки, заявила заявила в интервью ZDF глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
По ее словам, оборонной промышленности Германии пришлось производить оборудование специально для Украины.
Министр отметила необходимость новых поставок вооружений Украине осенью, в частности в ближайшее время Германия передаст ВСУ системы ПВО Irris-T.
Также Бербок признала ухудшение отношений Германии со странами Восточной Европы и Балтии, которым ФРГ должна была передать новые вооружения взамен более старого, которое страны передали Украине. Она отметила, что поставки тяжелых вооружений ФРГ в Восточную Европу шли "нерешительно".
Министр отметила необходимость новых поставок вооружений Украине осенью, в частности в ближайшее время Германия передаст ВСУ системы ПВО Irris-T.
Также Бербок признала ухудшение отношений Германии со странами Восточной Европы и Балтии, которым ФРГ должна была передать новые вооружения взамен более старого, которое страны передали Украине. Она отметила, что поставки тяжелых вооружений ФРГ в Восточную Европу шли "нерешительно".
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