В Германии обеспокоены визитом путина в беларусь

18:22 19 декабря Киев, Украина



В Германии с беспокойством воспринимают В Германии с беспокойством воспринимают визит президента российской федерации владимира путина в белорусь.



Об этом заявил официальный представитель канцлера Германии Штеффен Гебештрайт.



Беспокойство, по его словам, вызвано неясностью ответа на "вопрос о роли беларуси в агрессивной войне россии против Украины и возможной дальнейшей модификации, трансформации этой роли".



Гебештрайт напомнил, что до сих пор беларусь как минимум помогает рф в этом, предоставляя российским военным свою территорию для развертывания войск и свое воздушное пространство для российских боевых самолетов.



На вопрос о том, ожидает ли официальный Берлин формального вступления беларуси в войну против Украины, Гебештрайт сказал:

"Я не хотел использовать такую формулировку, но белорусская помощь может наращиваться, поэтому и такой вариант оказывается в сфере возможного".



Напомним, 19 декабря в минск прибыл президент рф владимир путин; сообщают, что внимание от его борта отвлекали еще двумя самолетами.



Представитель кремля заявил, что путин якобы не собирается заставлять лукашенко непосредственно участвовать в войне против Украины.