В Германии начали рассматривать вопрос о постройке бомбоубежищ

08:49 12 декабря Киев, Украина

На фоне войны в Украине, немецкие депутаты начали требовать от министерства внутренних дел рассмотреть вопрос постройки новых современных бомбоубежищ.



Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщает Bild.



В частности, депутат Бундестага Андре Бергеггер заявил, что "экономить на безопасности и гражданской защите сейчас нельзя".



Представители земель требуют выделить на ремонт имеющихся и строительство бомбоубежищ 10 млрд евро.



Отметим, что инвентаризация существующих бомбоубежищ на территории Германии должна завершиться к весне 2023 года. В настоящее время в стране действует всего 600 подготовленных укрытий, в которых смогут разместиться около 500 тысяч человек.



Издание уточняет, что большинство гражданских бункеров в Германии демонтировали после окончания холодной войны, некоторые были разрушены после завершения Второй мировой войны.