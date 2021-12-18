В Германии избрали нового канцлера, им стал Олаф Шольц

В Германии 63-летний Олаф Шольц утвержден в должности канцлера. Он заменил Ангелу Меркель, проработавшую на этом посту 16 лет.

За его кандидатуру проголосовал немецкий парламент, где у его коалиции значительное большинство (395 голосов).

Шольц возглавит трехпартийное правительство, сформированное из его социал-демократической партии совместно с «зелеными» и свободными демократами.

В конце сентября Шольц привел социал-демократов к победе на выборах. Он позиционировал себя как кандидата, продолжающего курс его предшественницы Меркель, ведь играл ключевую роль в ее правительстве как вице-канцлер.

После завершения выборов партия Шольца работала с «зелеными» и свободными демократами над коалиционным соглашением, которое было подписано 7 декабря.

Известно, что новое правительство имеет амбициозные планы по борьбе с изменением климата благодаря отказу от угля и переходу на «зеленую» энергетику. Однако приоритет — борьба с коронавирусной пандемией.

Следовательно, передача власти знаменует собой конец 31-летней политической карьеры Ангелы Меркель.