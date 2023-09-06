В Германии арестовали бизнесмена за поставку рф деталей для беспилотников

19:09 29 августа Киев, Украина

В Германии арестован гражданин ФРГ российского происхождения по подозрению в поставке россии деталей для производства беспилотников.



Об этом сообщает германская Генпрокуратура.

"Вчера (28 августа - ред.) генеральный прокурор выдал ордер на арест немецко-российского гражданина Вальдемара В. Следователь судья федерального суда вручил ордер на арест обвиняемому и постановил дальнейшее содержание его под стражей", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, речь идет о управляющем директоре двух компаний, которые он основал в земле Саар для международной торговли электронными компонентами.

“С января 2020 по март 2023 года он 26 раз экспортировал электронные компоненты для компании в россии, которая производит военную технику и приборы. Среди них - беспилотник "Орлан-10", который используется российскими вооруженными силами в Украине. Компоненты, поставляемые обвиняемым, являются частью этого типа беспилотников и подпадают под действие Регламента ЕС об эмбарго в отношении россии”, — отмечается в сообщении.

Чтобы обойти санкции ЕС, бизнесмен сначала импортировал соответствующие товары из-за границы в Германию, а затем экспортировал их в россию. В некоторых случаях из-за подконтрольной ему компании в Баден-Вюртемберг.



После начала полномасштабного вторжения рф в Украину Вальдемар В. переключился на транспортировку товаров в россию через Дубай и Литву с помощью фиктивных получателей в третьих странах.



Общая стоимость незаконно вывезенных комплектующих составляет около 715 000 евро.