В Германии арестовали бизнесмена за поставку рф деталей для беспилотников

В Германии арестован гражданин ФРГ российского происхождения по подозрению в поставке россии деталей для производства беспилотников.
Об этом сообщает германская Генпрокуратура.
Об этом сообщает германская Генпрокуратура.
По данным правоохранителей, речь идет о управляющем директоре двух компаний, которые он основал в земле Саар для международной торговли электронными компонентами.
Чтобы обойти санкции ЕС, бизнесмен сначала импортировал соответствующие товары из-за границы в Германию, а затем экспортировал их в россию. В некоторых случаях из-за подконтрольной ему компании в Баден-Вюртемберг.
После начала полномасштабного вторжения рф в Украину Вальдемар В. переключился на транспортировку товаров в россию через Дубай и Литву с помощью фиктивных получателей в третьих странах.
Общая стоимость незаконно вывезенных комплектующих составляет около 715 000 евро.
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