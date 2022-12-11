16:32 09 декабря Киев, Украина

По данным Генпрокуратуры ФРГ, суд арестовал 22 граждан Германии и гражданку рф, ранее задержанных по подозрению в подготовке государственного переворота.



Еще двоих подозреваемых готовят к экстрадиции в ФРГ из Италии и Австрии.



7 декабря генпрокуратура Германии сообщила о предотвращении попытки госпереворота. Полиция задержала 25 участников (двое были задержаны в Италии и Австрии) ультраправого движения рейхсбюргеров, которое не признает существование современной ФРГ и верит в возможность восстановления германского рейха.



По данным властей ФРГ, они планировали захватить Бундестаг и впоследствии провозгласить в Германии монархию.



Среди задержанных оказался князь Генрих XIII, чья семья до 1918 года правила в Тюрингии, а также гражданка россии Виталия Б. По данным следствия, князь пытался при посредничестве россиянки выйти на связь с представителями рф, но поддержку получить не удалось.



В кремле подчеркнули, что в причастность россии к попытке госпереворота не верят даже в самой Германии и не выдвигают подобных обвинений в адрес москвы.