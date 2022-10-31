В генштабе рф заявили, что срочники осеннего призыва не попадут на войну. ISW считает, что именно туда они и поедут

15:21 31 октября Киев, Украина

Начальник главного организационно-мобилизационного управления генштаба рф Евгений Бурдинский заявил, что призванных на срочную службу осенью 2022 года, не будут отправлять на войну и в аннексированные регионы.



Осенний призыв в этом году из-за частичной мобилизации начнется на месяц позже, чем обычно, — 1 ноября. В рамках призыва на срочную службу планируют отправить 120 тысяч человек.

«Осенний призыв не будет проходить лишь в 24 муниципальных образованиях пяти субъектов российской федерации. Это Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский и Хабаровский края, а также Чукотский автономный округ, где призыв проводится только весной. Обусловлено это прежде всего физико-географическими условиями указанных регионов», — пояснил Бурдинский.

Между тем аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что срочников осеннего призыва отправят как раз на войну. Эксперты ISW предполагают, что срочников начнут посылать в Украину не раньше марта — после прохождения четырехмесячных курсов обучения, однако не исключают, что путин может отправить ограниченное количество таких призывников в бой до завершения их четырехмесячного периода обучения.



«Важные истории» пишут со ссылкой на источник в спецслужбах, что одна из целей проведения "референдумов" заключалась в том, чтобы иметь возможность использовать срочников в войне и на аннексированных территориях.

По закону, срочников нельзя отправлять за границу для участия в боевых действиях до того, как они пройдут четырехмесячные курсы в учебной части. Но на "своей" территории эти ограничения не действуют. Если введено военное положение, срочников тоже можно будет отправлять воевать до завершения обучения. На оккупированных территориях военное положение ввели 19 октября.