В Газпроме уверены в окончании строительства СП-2 в текущем году

10:40 26 Март Киев, Украина

Времени потрачено очень много, но несмотря на это российский газопровод Северный поток-2 будет достроен в течение 2021 года.
 
Об этом в пятницу, 26 марта, заявил председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков.

"Работа активная идет, там осталось совсем немного. Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось", - сказал он.

Зубков добавил, что на данный момент работы выполнены на 90-92%.

При этом ранее компания-участник проекта Uniper оценила готовность Северного потока-2 в 98%.