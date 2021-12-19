В Газпроме уверены в окончании строительства СП-2 в текущем году

Времени потрачено очень много, но несмотря на это российский газопровод Северный поток-2 будет достроен в течение 2021 года.
Об этом в пятницу, 26 марта, заявил председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков.
"Работа активная идет, там осталось совсем немного. Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось", - сказал он.
Зубков добавил, что на данный момент работы выполнены на 90-92%.
При этом ранее компания-участник проекта Uniper оценила готовность Северного потока-2 в 98%.
"Работа активная идет, там осталось совсем немного. Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось", - сказал он.
Зубков добавил, что на данный момент работы выполнены на 90-92%.
При этом ранее компания-участник проекта Uniper оценила готовность Северного потока-2 в 98%.
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