В газопроводе Северный поток-2 произошла авария

17:21 26 сентября Киев, Украина

26 сентября оператор проекта Nord Stream 2 AG, сообщает о резком снижении давления газа в одной из ниток газопровода Северный поток-2.

"ЧП на нитке А газопровода Северный поток-2. Сегодня ночью диспетчер береговой площадки Северного потока-2 зафиксировал резкое падение давления в линии А. Береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и россии были немедленно оповещены. Идет расследование", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Морское управление Дании сообщило об утечке газа у берегов острова Борнхольм сразу за пределами территориальных вод страны, в исключительной экономической зоне Дании. Судам советуют обходить район ЧП за 5 миль.