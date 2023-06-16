В Гааге ответили на беспочвенные обвинения рф в адрес прокурора МУС

08:37 21 мая Киев, Украина

После того, как в МВД россии объявили в розыск прокурора МУС Карима Хана по неназванной криминальной статье, последовала реакция государств-участников Римского устава. Ассамблея этих государств, на основе которого функционирует Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, выразила глубокую обеспокоенность из-за бепочвенных обвинений в адрес прокурора МУС Карима Хана. Об этом говорится в заявлении Ассамблеи.

"Руководство Ассамблеи выражает сожаление в связи с этими актами запугивания и неприемлемыми попытками подорвать мандат Международного уголовного суда по расследованию, санкциям и предотвращению совершения тяжких международных преступлений", - говорится в заявлении.

Отмечается, что защита добродетели суда, в частности, его судебной и прокурорской независимости, имеет основополагающее значение для успешного выполнения им своего мандата: "Мы подтверждаем наше полное доверие к МУС как к независимому и беспристрастному суду".

В Ассамблее также призвали все государства уважать независимость МУС и "объединиться в борьбе с безнаказанностью".

Как известно, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента россии владимира путина, обвинив его в незаконной депортации тысячи детей из Украины. В Кремле же поспешили заявить, что рф не признает юрисдикции МУС и что там считают "ничтожными" его решения.