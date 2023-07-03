В Гааге открылся офис по расследованию вторжения рф: шаг к созданию трибунала

12:53 03 июля Киев, Украина

3 июля в Гааге состоялось открытие Международного офиса по расследованию вторжения рф в Украину, что является важным первым шагом в возможном создании трибунала для привлечения к ответственности руководства рф, совершившего агрессию.



Эту информацию передает агентство Reuters.



Сообщается, что украинские власти получили более 93 000 сообщений о военных преступлениях и предъявили обвинения 207 подозреваемым через национальные суды.



Предполагается, что высокопоставленные преступники будут предстать перед Международным уголовным судом (МУС) в Гааге.



Новый Международный офис по преследованию преступлений агрессии (ICPA), также расположенный в Гааге, будет тесно сотрудничать с МУС и постоянным всемирным судом по делам о военных преступлениях, чтобы заполнить юридическую пустоту в отношении преступлений рф против Украины.