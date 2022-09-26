В Гааге начал работу Народный трибунал по убийствам представителей медиа

14:17 02 ноября Киев, Украина

В беспрецедентной попытке добиться справедливости три ведущие группы по защите свободы прессы Free Press Unlimited (FPU), Комитетом защиты журналистов (CPJ) и организацией "Репортеры без границ" (RSF) создали Народный трибунал по убийствам представителей медиа.

Сегодня, 2 ноября, в Международный день противодействия безнаказанности за преступления против журналистов Народный трибунал начал свою работу в Гааге.

Об этом сообщается на сайте RSF .



Уровень насилия против журналистов растет: с 1992 года в мире убито более 1,4 тыс. журналистов, в восьми из десяти случаев убийцы не были наказаны. Народный трибунал основан тремя ведущими международными правозащитными группами, чтобы привлечь правительства, не смогли обеспечить эффективное расследование преступлений против медийщиков, к ответственности, уточняется в сообщении.



Работа трибунала рассчитана на шесть месяцев, со 2 ноября 2021 года по 3 мая 2022-го, когда отмечается Всемирный день свободы прессы. В течение этого времени состоится пять заседаний. На первое приглашены тринадцать свидетелей, которые будут давать показания о моделях насилия, причинах безнаказанности и ответственности государств.



Главный прокурор, известный международный юрист по правам человека Альмуден Бернабеу официально передаст обвинительный акт в коллегию судей. Документ содержит обвинения против правительств Шри-Ланки, Мексики и Сирии за неспособность обеспечить правосудие за убийства журналистов Ласанты Викрематунге, Мигеля Анхеля Лопеса Веласко и Набиля Аль-Шарбаджи .



Во время трибунала сотни участников со всего мира услышат свидетельства лидеров борьбы за свободу прессы, включая лауреата Нобелевской премии мира и известной журналистки Марии Рессы , об угрозах, с которыми они сталкиваются в своей работе. Среди других свидетелей – журналист и сын убитой мальтийской журналистки Мэтью Каруаны Галиции – Мэтью Каруана Галиция , коллега убитого словацкого журналиста Яна Куцяка, журналистка-расследовательница Павла Голцова и невеста убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги – Хатидже Ченгиз .