В Гааге на протестующих против карантина натравили псов

15:09 15 Март Киев, Украина

Полиция с применением дубинок, водометов и служебных собак разогнала протестующих против карантинных мер в Гааге, арестовано двадцать человек.

Об этом сообщает NOS.



Отмечается, что на акции протеста присутствовало значительно больше разрешенных 200 человек. При этом демонстранты не соблюдали ограничительные правила - были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.





После того, как число протестующих превысило допустимую норму, правоохранители обратились к демонстрантам с просьбой покинуть акцию протеста. После отказа, силовики приступили к разгону участников протеста. При этом использовались водометы, дубинки, конная полиция, а также служебные собаки.





По информации полиции, двое протестующих пострадали от собак. При этом силовики отметили, что протестующие оскорбляли и атаковали кинолога, после чего тот сделал предупредительный выстрел, а затем отпустил собаку.

Также во время столкновения полицейский толкнул женщину, которая попала под едущий автомобиль. В полиции заявили, что это было непреднамеренным.



В итоге протест удалось разогнать. В ходе столкновений были задержаны 20 демонстрантов.