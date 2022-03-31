В Гааге арестовали бывшего президента Республики Косово

09:23 06 ноября Киев, Украина

Обвиняемого в военных преступлениях, экс-президента Республики Косово Хашимf Тачи, взял под стражу специальный суд по Косово в Гааге.

Как сообщает Специализированная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово, помимо Тачи, в следственный изолятор отправили бывшего спикера парламента Косово Кадри Весели, одного из полевых командиров Освободительной армии Косово Реджепа Селими и экс-главу парламента Якупа Красничи.





В утвержденном обвинительном заключении говорится, что военные преступления в виде незаконных или произвольных арестов и задержаний, жестокого обращения, пыток и убийств, а также преступления против человечности в виде тюремного заключения, других бесчеловечных действий – пыток, убийств, насильственных исчезновений людей и преследований – совершались Тачи и его соратниками с марта 1998 года по сентябрь 1999 года.

Преступления якобы происходили по всей территории Косово и в Северной Албании и были совершены членами Освободительной армии Косово против сотен мирных жителей и лиц, не участвоваших в боевых действиях.



В утвержденном обвинительном заключении утверждается, что Тачи, Весели, Селими и Красники несут за эти преступления индивидуальную уголовную ответственность.



Еще летом Спецпрокуратура международного суда выдвинула обвинения в сторону президента Тачи по подозрению в военных преступлениях совершенных во время войны в Косово в 1998-1999 годах. По мнению прокуроров, он может иметь отношение к сотни убийствам, насилию и пыткам. Сам Тачи все обвинения отрицает.