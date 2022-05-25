В ФСБ РФ не признали запись разговора Навального с его отравителем

14:27 22 декабря Киев, Украина

И вновь службы России оправдывают себя, переводя вину на мифических агентов спецслужб враждебного Запада. Как стало известно сегодня, 22 декабря, из сообщения Deutsche Welle, опубликованный в сети Интернет разговор Алексея Навального с одним из его отравителей - военным химиком из Института криминалистики ФСБ российская служба безопасности назвала "подделкой".

"Размещенное Навальным в сети интернет так называемое расследование о якобы предпринятых в отношении него действиях, представляет собой спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб", - сказано в сообщении.

Также в ФСБ считают "приемом иностранных спецслужб" технологию "подмена номера абонента", которую Навальный описал, рассказывая об организации его телефонного разговора со своим предполагаемым отравителем.

Силовики уверены в отсутствии возможности установить реальных участников разговора при такой телефонной связи, пообещали ее проверить и дать процессуальную оценку.

Напомним, что ранее Навальный обнародовал разговор с агентом ФСБ. Российский оппозиционер позвонил сотруднику ФСБ и представился помощником руководителя Совета безопасности России. Он попытался выяснить детали своего отравления.