В ФРГ заблокирован один из крупнейших в мире сайтов педофилов

В результате многомесячного расследования заблокирована деятельность одно из крупнейших в мире сайтов педофилов в даркнете Boystown.
Об этом в понедельник, 3 мая, сообщили в немецком Федеральном ведомстве по уголовным делам (BKA), передает DW.
По данным ведомства, сеть насчитывала более 400 тысяч подписчиков. Обыски прошли в семи местах - в землях Северный Рейн-Вестфалия, Бавария и Гамбург.
Непосредственно в Германии задержали трех человек, еще одного немецкого гражданина задержали по международному ордеру в Парагвае.
Троих из задержанных подозревают в администрировании порнографической сети. А задержанного из Гамбурга подозревают в том, что он был одним из самых активных членов сети, который с июля 2019 года опубликовал в ней более 3,5 тысячи материалов.
Всех этих лиц задержали после обысков в их квартирах, которые состоялись 14 и 15 апреля. С тех пор они находятся под стражей. Мужчину, арестованного в Парагвае, в ближайшее время должны выдать немецким правоохранительным органам.
По данным ведомства, сеть насчитывала более 400 тысяч подписчиков. Обыски прошли в семи местах - в землях Северный Рейн-Вестфалия, Бавария и Гамбург.
Непосредственно в Германии задержали трех человек, еще одного немецкого гражданина задержали по международному ордеру в Парагвае.
Троих из задержанных подозревают в администрировании порнографической сети. А задержанного из Гамбурга подозревают в том, что он был одним из самых активных членов сети, который с июля 2019 года опубликовал в ней более 3,5 тысячи материалов.
Всех этих лиц задержали после обысков в их квартирах, которые состоялись 14 и 15 апреля. С тех пор они находятся под стражей. Мужчину, арестованного в Парагвае, в ближайшее время должны выдать немецким правоохранительным органам.
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