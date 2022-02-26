В ФРГ создан кризисный штаб по Украине

10:00 24 Февраль Киев, Украина

В МИД ФРГ заявили о создании кризисного штаба по Украине.

"Россия нарушает элементарные правила международного порядка", заявила министр иностранных дел Анналена Бербок.

Министр иностранных дел Германии пообещала совместную реакцию Берлина и партнеров. Об этом сообщило ведомство в четверг.

"Нападением на Украину Россия нарушает элементарные правила международного порядка, - указала она. - Мы будем реагировать вместе с нашими партнерами. Мы солидарны с Украиной".

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.