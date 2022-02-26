В ФРГ создан кризисный штаб по Украине

В МИД ФРГ заявили о создании кризисного штаба по Украине.
"Россия нарушает элементарные правила международного порядка", заявила министр иностранных дел Анналена Бербок.
Министр иностранных дел Германии пообещала совместную реакцию Берлина и партнеров. Об этом сообщило ведомство в четверг.
Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.
Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.
Минобороны РФ опровергает информацию о нанесении ими ударов по городам Украины и утверждает, что гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.
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