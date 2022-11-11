В ФРГ продлили работу трех АЭС до 2023 года - Spiegel

В Германии приняли законопроект благодаря которому три АЭС будут работать до 2023 года. Об этом сообщает Spiegel в пятницу, 11 ноября.
Сегодня Бундестаг проголосовал за правительственный законопроект, согласно которому три последних АЭС – Isar 2, Emsland и Neckarwestheim 2 – будут работать до 15 апреля 2023 года.
За продолжение эксплуатации трех АЭС высказались 375 депутатов, против – 216 депутатов, 70 воздержались.
Указано, что дебаты по данному вопросу привели к серьезной напряженности внутри коалиции, особенно между зелеными и СвДП, пока канцлер Олаф Шольц (СДПГ), используя свою политическую роль в кабинете министров, не предложил законопроект.
Как известно, Германия обязалась полностью отказаться от атомной энергетики до конца 2022 года. В начале сентября сообщалось, что до весны 2023 года будут находиться в режиме ожидания две АЭС – Neckarwestheim и Isar 2. А станцию Emsland таки намеревались закрыть в 2022 году.
Сегодня Бундестаг проголосовал за правительственный законопроект, согласно которому три последних АЭС – Isar 2, Emsland и Neckarwestheim 2 – будут работать до 15 апреля 2023 года.
За продолжение эксплуатации трех АЭС высказались 375 депутатов, против – 216 депутатов, 70 воздержались.
Указано, что дебаты по данному вопросу привели к серьезной напряженности внутри коалиции, особенно между зелеными и СвДП, пока канцлер Олаф Шольц (СДПГ), используя свою политическую роль в кабинете министров, не предложил законопроект.
Как известно, Германия обязалась полностью отказаться от атомной энергетики до конца 2022 года. В начале сентября сообщалось, что до весны 2023 года будут находиться в режиме ожидания две АЭС – Neckarwestheim и Isar 2. А станцию Emsland таки намеревались закрыть в 2022 году.
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