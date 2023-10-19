Во Франции сообщили о заминировании 14 аэропортов: из 8 провели эвакуацию пассажиров

В четверг, 19 октября, во Франции сообщили о заминировании в 14 аэропортах, из которых восьми пришлось провести эвакуацию пассажиров, согласно данным, предоставленным источниками и подтвержденным Французским управлением гражданской авиации (DGAC).
Об этом сообщило агентство AFP, ссылаясь на информацию, опубликованную Le Figaro.
Эвакуация пассажиров была проведена в аэропортах Брест, Каркассон, Ренн, Тарб, Бордо-Мериньяк, Безье, Монпелье и Нант. DGAC подтвердило получение "угроз нападения" несколькими национальными аэропортами, включая Нант, но не предоставило дополнительных деталей, учитывая сложную обстановку.
Несколько аэропортов также подтвердили эвакуацию в своих официальных Twitter-сообщениях (X).
Информация о заминировании поступила аэропортам по электронной почте. Заметим, что в среду, 18 октября, имел место подобный инцидент, когда сообщения о ложных заминированиях получили 17 аэропортов, что повлекло за собой значительные нарушения в их работе и эвакуацию из 15 аэропортов.
Об этом сообщило агентство AFP, ссылаясь на информацию, опубликованную Le Figaro.
Эвакуация пассажиров была проведена в аэропортах Брест, Каркассон, Ренн, Тарб, Бордо-Мериньяк, Безье, Монпелье и Нант. DGAC подтвердило получение "угроз нападения" несколькими национальными аэропортами, включая Нант, но не предоставило дополнительных деталей, учитывая сложную обстановку.
Несколько аэропортов также подтвердили эвакуацию в своих официальных Twitter-сообщениях (X).
Информация о заминировании поступила аэропортам по электронной почте. Заметим, что в среду, 18 октября, имел место подобный инцидент, когда сообщения о ложных заминированиях получили 17 аэропортов, что повлекло за собой значительные нарушения в их работе и эвакуацию из 15 аэропортов.
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