Во Франции сообщили о заминировании 14 аэропортов: из 8 провели эвакуацию пассажиров

16:20 19 октября Киев, Украина

В четверг, 19 октября, во Франции сообщили о заминировании в 14 аэропортах, из которых восьми пришлось провести эвакуацию пассажиров, согласно данным, предоставленным источниками и подтвержденным Французским управлением гражданской авиации (DGAC).

Об этом сообщило агентство AFP, ссылаясь на информацию, опубликованную Le Figaro.

Эвакуация пассажиров была проведена в аэропортах Брест, Каркассон, Ренн, Тарб, Бордо-Мериньяк, Безье, Монпелье и Нант. DGAC подтвердило получение "угроз нападения" несколькими национальными аэропортами, включая Нант, но не предоставило дополнительных деталей, учитывая сложную обстановку.

Несколько аэропортов также подтвердили эвакуацию в своих официальных Twitter-сообщениях (X).

Информация о заминировании поступила аэропортам по электронной почте. Заметим, что в среду, 18 октября, имел место подобный инцидент, когда сообщения о ложных заминированиях получили 17 аэропортов, что повлекло за собой значительные нарушения в их работе и эвакуацию из 15 аэропортов.