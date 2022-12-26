В финском городке сгорела старинная церковь

08:17 26 декабря Киев, Украина

В Финляндии в городке Раутъярви сгорела старинная деревянная церковь 18 века. Огонь полностью уничтожил деревянный храм. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщает издание Yle.



Отмечается, что возгорание произошло утром, когда в церкви шла рождественская служба. в это время в здании находилось до 40 человек.

"Священник сказал в микрофон, что в зале пожар , выходите через боковые двери. Эти окна действительно дребезжали, а в холле уже было довольно сильное пламя", - рассказала прихожанка.

Полиция подозревает, что историческая деревянная церковь была подожжена намерено. В ходе выездной проверки полиция обнаружила признаки преступления.



Отмечается, что чуть позже недалеко от места ЧП загорелся жилой дом, расположенный на Торсантие, а в районе был найден труп. Полиция выясняет, связаны ли события между собой.