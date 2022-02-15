В Финляндии остановлены пассажирские поезда из-за забастовки машинистов

19:05 21 Май Киев, Украина

В Финляндии на сутки отменены почти все пассажирские поезда из-за забастовки машинистов, которые собрались на забастовку, чтобы выразить свое недовольство кадровой политикой государственной железнодорожной компании VR.

Об этом сообщает Yle в пятницу, 21 мая.



Машинисты протестуют против действий работодателя, который, по их мнению, нарушает действующий трудовой договор. Как считают машинисты, VR заставляет их работать внерабочего времени. Забастовка продлится сутки. Уже в субботу утром машинисты вернутся к работе.

Забастовка влияет на грузовые перевозки. Все пригородные поезда транспортной компании столичного региона HSL тоже отменены. Железнодорожные перевозки заменили автобусами, поэтому автобусы, курсирующие на линиях, могут быть перегружены.



В свою очередь VR и организация работодателей Palta считают забастовку незаконной.