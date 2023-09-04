В Финляндии упрощают процедуру аборта

17:02 30 августа Киев, Украина

В Финляндии с 1 сентября вступают в силу законодательные изменения, согласно которым упрощается процедура аборта

Об этом сообщает Yle.

"С 1 сентября 2023 года доступ к услугам по прерыванию беременности в Финляндии станет легче, поскольку вступает в силу долгожданная законодательная реформа", — говорится в сообщении.

В октябре прошлого года парламент Финляндии проголосовал за обновление законодательства страны по абортам, что облегчило доступ к процедуре. До этого в Финляндии действовало жесткое законодательство по абортам, принятое еще в 1970-х годах, что требовало одобрения двух врачей для прерывания беременности.