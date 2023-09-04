В Финляндии упрощают процедуру аборта

В Финляндии с 1 сентября вступают в силу законодательные изменения, согласно которым упрощается процедура аборта.
Об этом сообщает Yle.
В октябре прошлого года парламент Финляндии проголосовал за обновление законодательства страны по абортам, что облегчило доступ к процедуре. До этого в Финляндии действовало жесткое законодательство по абортам, принятое еще в 1970-х годах, что требовало одобрения двух врачей для прерывания беременности.
Согласно изменениям, для прерывания беременности женщине не нужно будет получать заключение двух врачей, а к 12 неделе беременности аборт будет возможен по желанию самой беременной. Раньше женщине необходимо было обосновать, почему она хочет прервать беременность. Поскольку сейчас медицинское заключение не потребуется, достаточно будет одного визита к врачу. Врач должен будет провести обследование и определить сроки беременности.
В Министерстве социальной политики и здравоохранения Финляндии отметили необходимость этих изменений для обеспечения права беременной женщины на самоопределение.
После вступления изменений в закон Финляндия станет одной из наиболее либеральных европейских стран в отношении абортов.
По данным Государственного департамента здравоохранения, в Финляндии каждый год совершают около 7 тысяч абортов.
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