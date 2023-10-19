В Финляндии участились попытки онлайн-шпионажа со стороны россии

08:06 19 октября Киев, Украина

В службе безопасности и разведки Финляндии (Supo) заявили, что после начала полномасштабной войны россии против Украины и вступления Финляндии в НАТО государство сталкивается с растущими угрозами со стороны рф, включая кибератаки и дезинформацию.





После выдворения нескольких дипломатов из Хельсинки россия перенесла фокус сбора разведданных в онлайн. В июне президент Финляндии объявил о выдворении девяти человек из российского посольства, заявив, что "их действия противоречили Венской конвенции о дипломатических отношениях". Норвегия и Швеция также в последние месяцы выслали ряд россиян, обвинив их в работе на разведку. Об этом пишет Supo.После выдворения нескольких дипломатов из Хельсинки россия перенесла фокус сбора разведданных в онлайн. В июне президент Финляндии объявил о выдворении девяти человек из российского посольства, заявив, что "их действия противоречили Венской конвенции о дипломатических отношениях". Норвегия и Швеция также в последние месяцы выслали ряд россиян, обвинив их в работе на разведку.

"Очевидно, что россия имеет потенциал в киберсфере, поэтому мы готовы. Мы оцениваем вероятность того, что россия продолжит осуществлять атаки, во время которых хакеры блокируют для пользователей доступ к сервисам, информационным системам, устройствам и другим ресурсам", - сказала аналитик службы разведки Суви Альвари.

Отмечается, что важные сферы интереса российских шпионов включают в себя членство Финляндии в НАТО, поддержку Украины и поиск путей уклонения от санкций через Финляндию.