В Финляндии передумали строить высокоскоростную железнодорожную магистраль в рф

11:11 12 августа Киев, Украина

Министр внешней торговли и развития Вилле Скиннари (СДП) предлагает правительству пересмотреть планы по строительству новой железнодорожной ветки в восточном направлении Itärata из-за развязанной россией войны в Украине.

«Совершенно очевидно, что проект Itärata и деятельность его проектной компании должны быть приостановлены», — сказал чиновник в разговоре с Yle.

По его словам, высвободившиеся деньги — несколько млрд евро — стоит направить на развитие другой железнодорожной ветки. Например, на дорогу, соединяющую города Хейнола и Миккели на юге страны.