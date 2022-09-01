В Финляндии передумали строить высокоскоростную железнодорожную магистраль в рф

Министр внешней торговли и развития Вилле Скиннари (СДП) предлагает правительству пересмотреть планы по строительству новой железнодорожной ветки в восточном направлении Itärata из-за развязанной россией войны в Украине.
По его словам, высвободившиеся деньги — несколько млрд евро — стоит направить на развитие другой железнодорожной ветки. Например, на дорогу, соединяющую города Хейнола и Миккели на юге страны.
Издание уточняет, что Восточная железная дорога должна была улучшить транспортное сообщение между Хельсинки и восточной частью Финляндии, а также способствовать развитию туризма и торговли с россией.
В начале июля стало известно об отказе финнов возобновлять движение поездов «Аллегро» между Хельсинки и Санкт-Петербургом из-за наложенных на РЖД европейских санкций.
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