В Финляндии началось строительство авиабазы для истребителей F-35

18:55 20 сентября Киев, Украина

В финском городе Рованиеми началось строительство авиабазы для будущего размещения многоцелевых истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Об этом информирует Yle.

Первые экземпляры истребителей F-35 планируется доставить в Рованиеми к 2026 году, и предполагается, что они будут использоваться в течение десятилетий, вплоть до 2060-х годов.

Подготовительные работы для строительства авиабазы были начаты в июне текущего года, и реальное строительство стартовало в сентябре. Предполагается, что процесс строительства будет завершен к 2027 году.

Согласно оценкам, стоимость строительства авиабазы в Рованиеми составит приблизительно 150 миллионов евро.