В Финляндии началось строительство авиабазы для истребителей F-35

В финском городе Рованиеми началось строительство авиабазы для будущего размещения многоцелевых истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
Об этом информирует Yle.
Первые экземпляры истребителей F-35 планируется доставить в Рованиеми к 2026 году, и предполагается, что они будут использоваться в течение десятилетий, вплоть до 2060-х годов.
Подготовительные работы для строительства авиабазы были начаты в июне текущего года, и реальное строительство стартовало в сентябре. Предполагается, что процесс строительства будет завершен к 2027 году.
Согласно оценкам, стоимость строительства авиабазы в Рованиеми составит приблизительно 150 миллионов евро.
Об этом информирует Yle.
Первые экземпляры истребителей F-35 планируется доставить в Рованиеми к 2026 году, и предполагается, что они будут использоваться в течение десятилетий, вплоть до 2060-х годов.
Подготовительные работы для строительства авиабазы были начаты в июне текущего года, и реальное строительство стартовало в сентябре. Предполагается, что процесс строительства будет завершен к 2027 году.
Согласно оценкам, стоимость строительства авиабазы в Рованиеми составит приблизительно 150 миллионов евро.
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