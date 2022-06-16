10:52 16 июня Киев, Украина

Монумент русского революционера, который находится в городе Котка, изначально хотели оставить на месте с информационной табличкой. Однако позже власти Финляндии решили полностью демонтировать статую.





Снос означает, что на улицах Финляндии не будет больших памятников русскому революционеру и политику.

Власти отметили, что предложение о сносе поступило одновременно от городского совета и местных жителей, в которым утверждалось, что статую следует перенести в местный музей, поскольку памятник оскорбляет память людей, погибших в результате советских военных преступлений.

Еще до вторжения россии в Украину статуя была предметом многолетних интенсивных дебатов на местном уровне и несколько раз подвергалась актам вандализма и повреждениям.