Монумент русского революционера, который находится в городе Котка, изначально хотели оставить на месте с информационной табличкой. Однако позже власти Финляндии решили полностью демонтировать статую.
Снос означает, что на улицах Финляндии не будет больших памятников русскому революционеру и политику.
Власти отметили, что предложение о сносе поступило одновременно от городского совета и местных жителей, в которым утверждалось, что статую следует перенести в местный музей, поскольку памятник оскорбляет память людей, погибших в результате советских военных преступлений.
Еще до вторжения россии в Украину статуя была предметом многолетних интенсивных дебатов на местном уровне и несколько раз подвергалась актам вандализма и повреждениям.
Статуя Ленина, созданная эстонским художником Матти Варикиным, была подарена в 1979 году городом-побратимом Котки Таллинном, который в то время еще был частью Советского Союза.
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