В Евросоюзе ввели единый мобильный проездной

20:17 01 Октябрь Киев, Украина

Мобильные проездные Eurail или Interrail, которые доступны для неевропейских и европейских граждан соответственно, можно приобрести за 11 месяцев до начала поездки, и путешественники могут выбрать дату начала, когда они будут готовы отправиться в путь.



Разработка пропуска включала объединение систем и процессов более 35 операторов в единое цифровое решение с учетом сложности гибкого дневного билета для нескольких стран.



Проездные, которые были доступны в онлайн-магазинах Eurail и Interrail с 21 сентября, можно добавить на мобильный телефон через приложение Rail Planner, которое позволяет пассажирам планировать свое путешествие и отслеживать свои поездки.



Мобильный пропуск улучшает проверку билетов, поскольку пассажирам больше не нужно заполнять бумажный дневник путешествий, вместо этого добавляя поездки из планировщика приложения в мобильный проездной перед посадкой на поезд. Затем пассажиры показывают свой мобильный билет бортовому персоналу, который может подтвердить проездной, визуально проверив маршрут и отсканировав штрих-код в приложении.



Цифровой пропуск периодически проверяется системой Eurail, чтобы гарантировать его действительность и предотвратить мошенничество, то есть пассажиры должны быть онлайн не реже одного раза в три дня. Eurail запустила предварительное предложение, позволяющее обменивать или возвращать все мобильные проездные Eurail и Interrail, приобретенные в сентябре и октябре, без дополнительных затрат, если путешественники откладывают или отменяют поездку.