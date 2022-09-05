В Евросоюзе вступил в силу запрет на ввоз угля из россии

С 1 августа 2022 года вступило в силу эмбарго, введенное странами Евросоюза на импорт угля из россии. Запрет утвердили в пятом пакете антироссийских санкций 8 апреля.
В документе подчеркивается, что запрет на приобретение, ввоз и передачу угля и других видов твердого ископаемого топлива в ЕС, если оно добывается или экспортируется из россии, начнет действовать с августа 2022 года.
В разъяснениях Еврокомиссии к пятому пакет санкций сказано, что эмбарго на ввоз угля больно ударит по рф, так как на Евросоюз приходится четвертая часть всего российского экспорта.
В разъяснениях Еврокомиссии к пятому пакет санкций сказано, что эмбарго на ввоз угля больно ударит по рф, так как на Евросоюз приходится четвертая часть всего российского экспорта.
Напомним, кроме угля, пятый пакет санкций ЕС против россии включает запреты на импорт древесины, химикатов, предметов роскоши. Также он коснулся более 200 частных лиц, ряда компаний и банков.
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