В Евросоюзе вступил в силу запрет на ввоз угля из россии

12:55 01 августа Киев, Украина

С 1 августа 2022 года вступило в силу эмбарго, введенное странами Евросоюза на импорт угля из россии. Запрет утвердили в пятом пакете антироссийских санкций 8 апреля.

В документе подчеркивается, что запрет на приобретение, ввоз и передачу угля и других видов твердого ископаемого топлива в ЕС, если оно добывается или экспортируется из россии, начнет действовать с августа 2022 года.



В разъяснениях Еврокомиссии к пятому пакет санкций сказано, что эмбарго на ввоз угля больно ударит по рф, так как на Евросоюз приходится четвертая часть всего российского экспорта.

"Это приведет к потере около восьми миллиардов евро доходов в год для россии. Для действующих контрактов предусмотрен четырехмесячный период прекращения действия контрактов (который истекает в августе - ред.)", - отметили в ЕК.

Напомним, кроме угля, пятый пакет санкций ЕС против россии включает запреты на импорт древесины, химикатов, предметов роскоши. Также он коснулся более 200 частных лиц, ряда компаний и банков.