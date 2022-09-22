В Евросоюзе рассказали механизм для вступления Украины

12:50 22 сентября Киев, Украина

Переговоры о вступлении в Евросоюз - это процесс адаптации страны-кандидата к европейским правилам, в котором каждый этап требует согласия всех стран ЕС.

О будущем механизме вступления Украины в интервью рассказала замгендиректора Генерального директората по вопросам соседства и переговоров о расширении Еврокомиссии Катарина Матернова.

"Их называют переговорами, но это на самом деле не переговоры. Это - процесс внедрения в Украине европейских норм, правил, директив и регуляций, их перенесение в систему украинского законодательства... Каждый дальнейший шаг в этом процессе, в процессе расширения ЕС, требует единодушного согласия всех государств-членов. И таких шагов в этом процессе много. Поэтому это, к большому сожалению, не является спринтом. Это марафон с большим количеством блокпостов на этой дороге. И будет много препятствий на пути, которые вам придется расчищать", - пояснила Матернова.

Она отметила, что выполнение рекомендаций, предоставленных Украине вместе со статусом кандидата, не означает автоматическое начало переговоров. По ее словам, Киеву нужно будет поработать над построением консенсуса внутри ЕС для запуска переговоров.



Матернова также отметила первые шаги Украины по выполнению семи рекомендаций ЕС.