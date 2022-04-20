В Евросоюзе появится ведомство по борьбе с отмыванием денег

11:07 21 июля Киев, Украина

Отмывание денег остается большой проблемой для ЕС, поэтому власти приняли решение создать орган, который решит эту проблему.

Об этом сказал на пресс-конференции в Брюсселе исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Мы предлагаем создать новый орган ЕС против отмывания денег – AMLA (EU Anti Money Laundering Authority). Он должен усилить надзор над усилиями всех стран-членов ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма. AMLA не будет заменять национальные органы, но будет координировать их деятельность, чтобы обеспечить правильное и результативное применение правил ЕС в каждой стране. AMLA будет прямо вовлечен в сопровождение только отдельных особо рискованных финансовых институтов, оперирующих во многих странах ЕС, или в случае необходимости немедленных действий по предупреждению угроз", — сказал Домбровскис.

Он отметил, что, несмотря на усилия ЕС и международного сообщества, отмывание денег остается большой проблемой. Свидетельство тому – недавние громкие скандалы, которые затронули определенные банки в Европе в 2019 году. При том, что законодательство ЕС против отмывания денег сейчас является одним из самых жестких в мире, оно имеет слабые места, которые должны быть закрыты.

"Нам нужно достичь лучшей координации между странами ЕС в борьбе с трансграничными финансовыми преступлениями. Наконец, вся цепь является настолько крепкой, насколько крепкой является его слабое звено, поэтому преступники быстро используют любые слабые места, которые они могут найти", – отметил исполнительный вице-президент Еврокомиссии.

Он подчеркнул, что создание AMLA является одним из шагов в этом направлении. Вторым шагом является создание общего пакета инструкций, которые призваны усилить и скоординировать обязательства всех стран-членов ЕС в борьбе с отмыванием денег.



Наконец, третий шаг – установление общего для всех стран ЕС "потолка" на наличные переводы в объеме до 10 000 евро – европейские правительства могут устанавливать меньший "порог" для наличных операций, но не допускать превышения общеевропейского предела.



Домбровскис отдельно подчеркнул, что вся система ЕС по борьбе с отмыванием денег срочно нуждается в технологическом совершенствовании, что является особо очевидным учитывая бурное развитие криптовалют, которые все шире используются для отмывания денег и других уголовных действий.