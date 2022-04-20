В Евросоюзе появится ведомство по борьбе с отмыванием денег

Отмывание денег остается большой проблемой для ЕС, поэтому власти приняли решение создать орган, который решит эту проблему.
Об этом сказал на пресс-конференции в Брюсселе исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
Он отметил, что, несмотря на усилия ЕС и международного сообщества, отмывание денег остается большой проблемой. Свидетельство тому – недавние громкие скандалы, которые затронули определенные банки в Европе в 2019 году. При том, что законодательство ЕС против отмывания денег сейчас является одним из самых жестких в мире, оно имеет слабые места, которые должны быть закрыты.
Он подчеркнул, что создание AMLA является одним из шагов в этом направлении. Вторым шагом является создание общего пакета инструкций, которые призваны усилить и скоординировать обязательства всех стран-членов ЕС в борьбе с отмыванием денег.
Наконец, третий шаг – установление общего для всех стран ЕС "потолка" на наличные переводы в объеме до 10 000 евро – европейские правительства могут устанавливать меньший "порог" для наличных операций, но не допускать превышения общеевропейского предела.
Домбровскис отдельно подчеркнул, что вся система ЕС по борьбе с отмыванием денег срочно нуждается в технологическом совершенствовании, что является особо очевидным учитывая бурное развитие криптовалют, которые все шире используются для отмывания денег и других уголовных действий.
Наконец, третий шаг – установление общего для всех стран ЕС "потолка" на наличные переводы в объеме до 10 000 евро – европейские правительства могут устанавливать меньший "порог" для наличных операций, но не допускать превышения общеевропейского предела.
Домбровскис отдельно подчеркнул, что вся система ЕС по борьбе с отмыванием денег срочно нуждается в технологическом совершенствовании, что является особо очевидным учитывая бурное развитие криптовалют, которые все шире используются для отмывания денег и других уголовных действий.
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