Евросоюз планирует начать торговлю со странами Центральной Азии в обход россии

11:45 21 ноября Киев, Украина

ЕС готов начать торговлю со странами Центральной Азии, используя новые транспортные коридоры, не зависящие от россии по так называемому Транскаспийскому коридору.

Об этом написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем официальном блоге.

«Очевидно, что россия , а также Китай играли и продолжают играть важную роль в регионе. В равной степени очевидно, что регион стремится диверсифицировать свои отношения и что они рассматривают ЕС в качестве партнера. Мы в свою очередь заинтересованы в том, чтобы воспользоваться этими переменами», — написал Боррель.

По его словам, огромный потенциал Центральной Азии связан с поставками энергоносителей и «критически важного сырья». Под новыми транспортными коридорами из ЕС в Центральную Азию. Его развитие он обсуждал во время своего визита в Казахстан 16–17 ноября.



К странам Центральной Азии относятся Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркмения и Таджикистан. Все страны, кроме Туркмении, входят в совместный с россией военный блок ОДКБ.



Страны ЦА формально не присоединились к международным санкциям против россии, но фактически их исполняют.

«Санкции есть санкции, мы не должны их нарушать, тем более мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики», — объяснил общую позицию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

После этого заявления россия приостановила отгрузку нефти из Казахстана, которая уходила на экспорт в Европу через порт Новороссийска. Впоследствии москва еще один раз перекрывала экспорт казахстанской нефти в ЕС. На фоне этого Токаев поручил правительству найти альтернативные маршруты для экспорта, а также доставки грузов.