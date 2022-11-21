Евросоюз планирует начать торговлю со странами Центральной Азии в обход россии

ЕС готов начать торговлю со странами Центральной Азии, используя новые транспортные коридоры, не зависящие от россии по так называемому Транскаспийскому коридору.
Об этом написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем официальном блоге.
По его словам, огромный потенциал Центральной Азии связан с поставками энергоносителей и «критически важного сырья». Под новыми транспортными коридорами из ЕС в Центральную Азию. Его развитие он обсуждал во время своего визита в Казахстан 16–17 ноября.
К странам Центральной Азии относятся Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркмения и Таджикистан. Все страны, кроме Туркмении, входят в совместный с россией военный блок ОДКБ.
Страны ЦА формально не присоединились к международным санкциям против россии, но фактически их исполняют.
После этого заявления россия приостановила отгрузку нефти из Казахстана, которая уходила на экспорт в Европу через порт Новороссийска. Впоследствии москва еще один раз перекрывала экспорт казахстанской нефти в ЕС. На фоне этого Токаев поручил правительству найти альтернативные маршруты для экспорта, а также доставки грузов.
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