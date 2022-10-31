В Европу прибудет авианосная ударная группа США

08:18 31 октября Киев, Украина





Об этом в воскресенье, 30 октября, сообщает издание UK Defence Journal.



Сообщается, что на борту авианосца базируется около 90 самолетов и вертолетов, в том числе истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35C.



Авианосцы зайдут военно-морскую базу Портсмут на юге Англии, а слишком большой для этого Gerald Ford останется на внешнем рейде в Спитхеде. Издание со ссылкой на ВМС В середине ноября в Европе появится американская авианосная ударная группа во главе с новым атомным авианосцем USS Gerald Ford.Об этом в воскресенье, 30 октября, сообщает издание UK Defence Journal.Сообщается, что на борту авианосца базируется около 90 самолетов и вертолетов, в том числе истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35C.Авианосцы зайдут военно-морскую базу Портсмут на юге Англии, а слишком большой для этого Gerald Ford останется на внешнем рейде в Спитхеде. Издание со ссылкой на ВМС США пишет, что в ударную группу входят семь подразделений помимо Gerald Ford.

"Группировка совместно с вооруженными силами нескольких союзников по НАТО примет участие в учениях , включая морской удар большой дальности, противовоздушную оборону, борьбу с подводными войнами и распределенные морские операции", - пишет издание.



Сейчас в европейских водах находится ударная группа во главе с американским авианосцем USS George Bush. Он участвовал в учениях по обороне и сдерживанию НАТО Neptune Strike в Средиземном море, которые проходили с 14 по 28 октября.