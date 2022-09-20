В Европе значительно подорожал хлеб - Евростат

В результате российского вторжения в Украину, цены на продукты в Европе, в частности хлеб, значительно подорожали.
Об этом сообщает Евростат.
Статистическая служба сообщает, что в августе 2022 года цена на хлеб в ЕС была в среднем на 18% выше, чем в августе 2021 года.
Специалисты добавляют, что Украина и россия были крупными экспортерами зерна, пшеницы, кукурузы, семян масличных культур и удобрений.
Кроме этого, по данным Евростата, некоторые страны ЕС переживают более значительный рост цен на продовольствие, чем другие. Высокие показатели изменения цен на хлеб были отмечены в Венгрии (+66% в августе 2022 года), за ней следуют Литва (+33%), Эстония и Словакия (обе страны – по +32%).
Кроме этого, по данным Евростата, некоторые страны ЕС переживают более значительный рост цен на продовольствие, чем другие. Высокие показатели изменения цен на хлеб были отмечены в Венгрии (+66% в августе 2022 года), за ней следуют Литва (+33%), Эстония и Словакия (обе страны – по +32%).
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