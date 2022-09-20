В Европе значительно подорожал хлеб - Евростат

12:44 20 сентября Киев, Украина

В результате российского вторжения в Украину, цены на продукты в Европе, в частности хлеб, значительно подорожали.

 
Об этом сообщает Евростат.
 
"Хлеб, овощи, мясо – еда стала дороже. Цены на кулинарные масла и жиры выросли особенно резко, но и основные продукты питания, такие как хлеб, также стали значительно дороже", – говорится в сообщении.
 
Статистическая служба сообщает, что в августе 2022 года цена на хлеб в ЕС была в среднем на 18% выше, чем в августе 2021 года.
 
"Этот огромный рост по сравнению с августом 2021 года, когда цена на хлеб была в среднем на 3% выше, чем в августе 2020 года", – добавляет Евростат.
 
Специалисты добавляют, что Украина и россия были крупными экспортерами зерна, пшеницы, кукурузы, семян масличных культур и удобрений.

Кроме этого, по данным Евростата, некоторые страны ЕС переживают более значительный рост цен на продовольствие, чем другие. Высокие показатели изменения цен на хлеб были отмечены в Венгрии (+66% в августе 2022 года), за ней следуют Литва (+33%), Эстония и Словакия (обе страны – по +32%).