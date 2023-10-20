В Европе растут цены на газ из-за войны на Ближнем Востоке

14:38 20 октября Киев, Украина

Европейские цены на природный газ снова начали расти на фоне растущих опасений по поводу возможного расширения войны на Ближнем Востоке.



По данным агентства Bloomberg, фьючерсы на природный газ на торговой площадке TTF в Нидерландах сегодня увеличились на 1,5%, достигнув отметки в 51 евро за мегаватт-час (приближенно к 570 долларам за тысячу кубометров).



Стоит отметить, что текущие цены на газ находятся на уровне примерно на 35% выше, чем до нападения, произошедшего 7 октября, когда ХАМАС атаковал Израиль. Стоит отметить, что как США, так и Европейский Союз признали ХАМАС террористической организацией.



Кроме того, возрастают беспокойства о возможном втягивании США в более широкий региональный конфликт на Ближнем Востоке. Согласно данным, Пентагон сообщил об увеличении числа атак беспилотников в Ираке и Сирии, в то время как американский эсминец перехватил крылатые ракеты, выпущенные боевиками-хуситами из Йемена.