В Европе падает цена на газ, а хранилища заполнены почти на 90%

18:30 08 августа Киев, Украина

Как ни надеялся путин заморозить Европу без российского газа, его надежды не оправдались. И даже наоборот, стоимость газа в Европе продолжает падать. Об этом сообщает InterContinental Exchange (ICE).

Отмечается, что фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах подешевели на 1,7%, до 29,97 евро за мегаватт-час (около 350 долларов за тысячу кубометров).

По данным агентства Bloomberg, слабый спрос после прошлогоднего энергетического кризиса и высокие уровни хранения газа помогают сдерживать цены.

Как сообщается, запасы топлива в ЕС заполнены более чем на 87%, что несколько меньше обязательного целевого показателя блока в 90% до ноября. Некоторые государства уже превысили этот уровень, включая Испанию и Нидерланды, тогда как Германия и Италия приближаются к нему.

На снижение цены на газ повлияло то, что хранилища заполнены почти на 90%.

Отмечается, что Франция находится в числе аутсайдеров, где уровень хранения составляет 78% после того, как в начале этого года поставка энергии в страну была прервана на несколько недель из-за общенациональных забастовок. По сравнению с долгосрочными средними историческими показателями в стране нет задержек – она просто отстает от других членов ЕС, у которых запасы более полны, чем обычно.

Однако проблемы со снабжением остаются, особенно после того, как импорт сжиженного природного газа в Европу недавно упал до самого низкого уровня с 2021 года. Экспорт сверхохлажденного топлива из США сейчас более выгоден для Азии, чем для Европы в сентябре, октябре и ноябре. В этом месяце также могут сократиться глобальные поставки СПГ.

Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе резко выросла из-за жары. Спотовая цена газа на европейском рынке увеличилась на 11,2% и достигла 360 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, по данным СМИ, импорт сжиженного газа в Европу на минимуме с осени 2021 года. В настоящее время в Европе уровень запасов выше среднего, и на континенте наблюдается снижение спроса.