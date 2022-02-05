В Европе обнаружили новый вариант ВИЧ. Он истощает иммунную систему быстрее

16:42 04 Февраль Киев, Украина





Что такое вирулентность и какова она у ВИЧ? Ученые описали новый вариант вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) , который имеет более высокую вирулентность, чем у других вариантов, вызывая скорее прогрессирование инфекции, и, вероятно, заразнее их. Вариант VВ, как его назвали авторы, циркулирует в Нидерландах уже около трех десятилетий, и пока его обнаружили у 109 человек. Исследование обнародовано в журнале Science .



Вирулентность можно описать как меру болезнетворности возбудителя, то есть насколько опасные последствия могут повлечь заражение им. Она отличается не только в зависимости от вида патогена, но и между разными его вариантами, как это можно заметить и на примере SARS-CoV-2. Вирус иммунодефицита человека разделяют на два основных типа: ВИЧ-1 и ВИЧ-2, из которых первый ответственен за большинство случаев инфекции в мире и имеет более высокую вирулентность, чем у другого. Со своей стороны, наиболее распространенные подтипы ВИЧ-1 относятся к основной М-группе, и они тоже характеризуются разной степенью заразности и болезнетворности. Обычно вирулентность ВИЧ определяют по вирусной нагрузке организма пациента, то есть концентрации вирусных частиц в единице плазмы крови, которая также указывает на заразность пациента, и количество иммунных Т-клеток типа CD4+, которые наиболее поражаются вирусом иммунодефицита, в единице периферической крови. Оба показателя в значительной степени зависят от генетических особенностей самого вируса, поэтому предполагают, что отслеживая вирусную нагрузку и количество иммунных клеток можно выявить новые варианты ВИЧ. И исследование ученых из Оксфордского университета и их коллег из Великобритании и Нидерландов, выявивших новый опасный вариант вируса иммунодефицита человека, свидетельствует в пользу этой идеи.



Какой вариант вируса нашли учёные?



Благодаря проекту BEEHIVE, задачей которого является исследование ВИЧ, ученые обнаружили новый вариант вируса подтипа B, который они назвали вариантом VB. Сделать это удалось, проанализировав вирусный геном у 17 ВИЧ-инфицированных пациентов, из которых 15 были из Нидерландов, один из Швейцарии и еще один из Бельгии. Пациенты обращали внимание на то, что вирусная нагрузка у них была значительно выше, чем обычно на таком этапе заражения (6-24 месяцев от получения положительного результата теста).



Чтобы исследовать неизвестный вариант возбудителя подробнее, ученые проанализировали информацию о более чем шести тысячах пациентов в Нидерландах, зараженных вирусом иммунодефицита подтипа В. Так они обнаружили еще 92 человека, инфицированных новым вариантом VВ. И у этих пациентов, так же как и у 17 других, наблюдалась нетипично высокая вирусная нагрузка — в среднем в 3,5 раза, достигая в некоторых 5,5 раза. Кроме того, инфекция этим вариантом примерно вдвое быстрее уменьшала у больных количество CD4+ клеток в крови. Математическое моделирование показало, что без лечения опасную отметку в менее 350 клеток на миллилитр крови (при норме более 500) 30-летние пациенты-мужчины с вариантом VВ достигают в среднем за 9 месяцев от постановки диагноза, тогда как пациенты с другими вариантами - по 36 месяцев. А тяжелую стадию с 200 клетками на миллилитр, грозящую развитием СПИДа, они могут достичь за 2-3 года, а не 6-7, как в случае с не VВ вариантом. И этот эффект сохранился даже после учета возросшей вирусной нагрузки, то есть он обусловлен особенностями самого вируса.



Но хорошая новость заключается в том, что смертность при инфицировании новым вариантом существенно не отличается от таковой в зараженных другими вариантами. Ввиду учащенного истощения иммунных клеток, это, скорее всего, заслуга своевременного начала лечения, которое все еще эффективно против возбудителя.



Откуда взялся новый вариант и что обусловило его вирулентность?



Ученые пришли к выводу, что вариант VВ появился вследствие случайных мутаций de novo, а не из-за рекомбинации — обмена фрагментами генома между различными вирусами. В VB выявили 250 изменений на уровне аминокислот и 509 изменений на уровне нуклеотидов, поэтому определить точную генетическую причину увеличенной вирулентности ученые не смогли.



Относительно времени происхождения авторы предполагают, что вариант VВ возник примерно в начале 1990-х годов. С тех пор количество инфицированных людей постоянно росло, достигнув пика примерно в 2008 году. Впрочем, ученые осторожны в интерпретации этих результатов, поскольку точное количество ВИЧ-инфицированных, а тем более зараженных вариантом VB, неизвестно.