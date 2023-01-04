В Европе газовые хранилища заполнены на 83% - ЕК

18:49 04 января Киев, Украина





Об этом заявил во время брифинга в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тим Макфи в среду, 4 января. Теплая зима и меры предосторожности позволили Евросоюзу стабилизировать цены на газ и обеспечить заполнение газовых хранилищ на уровне 83%. Этот показатель даже выше тех, которые были осенью.Об этом заявил во время брифинга в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тим Макфи в среду, 4 января.

"По последним данным, есть около 83% заполнения газом их способностей. Это довольно хорошая позиция, особенно в это время года. У нас была цель достичь 80% заполнения в ноябре прошлого года. Как видим, этой зимой мы превысили этот показатель. Благодаря наблюдаемой теплой погоде спрос был ниже, чем в предыдущие годы, поэтому запасы газа остаются на высоком уровне", - рассказал он.

По его словам, такая ситуация оказывает существенное влияние на весь рынок, стабилизирует и снижает цены.

"Заполнение хранилищ является одной из мер, позволивших нам создать "подушку безопасности" на эту зиму. Мы также приняли механизм рыночной коррекции, уделили много времени и энергии диверсификации энергетического снабжения. Мы видели рекордные уровни поставок сжиженного газа LNG, и это был один из главных ресурсов, пришедших на замену российскому газу, который мы больше не импортируем", – подчеркнул Макфи.

Он отметил, что ЕС осознает вызовы, которые предстанут перед ним в подготовке к следующей зиме, и уже принял необходимые правовые решения для их преодоления. В частности, установлены правовые рамки для совместной закупки газа, впервые в истории, с участием всех заинтересованных стран ЕС.

"Сейчас ситуация такова: у нас "здоровый" уровень заполнения хранилищ газа на начало этого года, но вызовы сохраняются. Поэтому все, что мы должны сделать - это выполнять решения, принятые в прошлом году, и продвигать долгосрочные реформы для развития возобновляемых источников и энергоэффективности. Соответствующие предложения уже находятся на столе у наших законодателей, поэтому мы ожидаем их принятия так быстро, как это возможно", - добавил представитель Еврокомиссии.

Как уже сообщалось раньше, Европа начала закачку природного газа в свои подземные хранилища на фоне теплой погоды и сокращения спроса из-за наступивших праздников.