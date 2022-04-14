И-за событий, происходящих в Беларуси последние четыре месяца, в Европарламенте начался сбор подписей за перенос Чемпионата мира-2021 по хоккею из Минска в город другой страны.
Об этом сообщает Газета.ру.
Чемпионат мира по хоккею 2020 года должен был состояться в Швейцарии, однако был отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ситуация с распространением вируса в мире снова ухудшилась. Из-за этого Международная федерация хоккея отменила 18 соревнований, которые должны были пройти в следующем году.
Проблема с ЧМ-2021 лежит в другой области. Он должен пройти в двух странах — Латвии и Беларуси — и одна из них вызывает серьезные нарекания у мировой общественности.
Как известно, в Беларуси продолжаются массовые протесты несогласных с официальными итогами выборов, которые жестко подавляются силовыми структурами. По мнению мировой общественности, тем самым нарушаются права человека в государстве.
Под "замес" силовиков попали уже и многие известные спортсмены страны, выступившие против Лукашенко. Правда, это не касается хоккеистов — в этом виде спорта либо открыто поддерживают президента, либо предпочитают молчать. В любом случае, время идет, а обстановка в стране не становится спокойнее, протесты не прекращаются. Не перестают происходить и задержания, а в прессе появляются очередные жуткие истории о поведении стражей правопорядка и условиях содержания в изоляторах.
Хоккейная общественность Европы уже неоднократно обращала внимание Мировой хоккейной федерации (ИИХФ) на происходящее, да и ее руководители выражали опасения по поводу проведения чемпионата мира в стране, но те пока предпочитают не предпринимать никаких шагов.
Однако вряд ли у ИИХФ получится молчать и дальше, поскольку ситуация дошла уже до обсуждения в Европарламенте, где уже начали сбор подписей за перенос турнира из Минска в город другой страны.
Чемпионат мира по хоккею 2020 года должен был состояться в Швейцарии, однако был отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ситуация с распространением вируса в мире снова ухудшилась. Из-за этого Международная федерация хоккея отменила 18 соревнований, которые должны были пройти в следующем году.
Проблема с ЧМ-2021 лежит в другой области. Он должен пройти в двух странах — Латвии и Беларуси — и одна из них вызывает серьезные нарекания у мировой общественности.
Как известно, в Беларуси продолжаются массовые протесты несогласных с официальными итогами выборов, которые жестко подавляются силовыми структурами. По мнению мировой общественности, тем самым нарушаются права человека в государстве.
Под "замес" силовиков попали уже и многие известные спортсмены страны, выступившие против Лукашенко. Правда, это не касается хоккеистов — в этом виде спорта либо открыто поддерживают президента, либо предпочитают молчать. В любом случае, время идет, а обстановка в стране не становится спокойнее, протесты не прекращаются. Не перестают происходить и задержания, а в прессе появляются очередные жуткие истории о поведении стражей правопорядка и условиях содержания в изоляторах.
Хоккейная общественность Европы уже неоднократно обращала внимание Мировой хоккейной федерации (ИИХФ) на происходящее, да и ее руководители выражали опасения по поводу проведения чемпионата мира в стране, но те пока предпочитают не предпринимать никаких шагов.
Однако вряд ли у ИИХФ получится молчать и дальше, поскольку ситуация дошла уже до обсуждения в Европарламенте, где уже начали сбор подписей за перенос турнира из Минска в город другой страны.
Карлсбро высказалась по поводу Дмитрия Баскова, который с 2018 по 2020 годы был генеральным директором минского "Динамо", а после новых выборов президента страны возглавил ФХБ.
Басков постоянно высказывается в поддержку захватившего власть в Беларуси Лукашенко, что вряд ли может удивить, ведь он является главным тренером правительственной команды, за которую выступает сам Лукашенко, его сын, а также бывшие профессиональные хоккеисты.
А вот соперница Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская ранее категорично заявляла, что ЧМ по хоккею в стране сейчас невозможен.
Еще до этих событий генеральный секретарь ИИХФ Хорст Лихтнер категорически заявлял, что ИИХФ не будет рассматривать перенос чемпионата мира в другую страну.
И все же, кажется, что отвертеться от решения ИИХФ не удастся, поскольку ведущие хоккейные страны уже начинают угрожать бойкотом турнира.
Ну а президент Федерации хоккея Чехии Томас Крал и вовсе заявил, что его национальная команда может не поехать на турнир.
Чемпионат мира 2021 года должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Ранее на фоне протестов в Беларуси премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявлял о начале переговоров с Международной федерацией хоккея о переносе белорусской части первенства в другую страну.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии