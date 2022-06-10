В этом месяце появится премиум версия Телеграм

Слухи о том, что появится платная версия Телеграм, появились еще в декабре 2021 года. Сегодня же создатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что уже в этом месяце будет представлена платная версия Telegram Premium.
Все уже существующие функции мессенджера останутся доступными в бесплатной версии, обладатели подписки смогут воспользоваться только «дополнительными функциями, скоростью и ресурсами». Кроме того, они получат возможность первыми использовать новые функции Telegram.
Другие подробности о функционале платной версии, как и ее стоимость и дату запуска, он называть не стал.
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