В этом месяце появится премиум версия Телеграм

19:53 10 июня Киев, Украина

Слухи о том, что появится платная версия Телеграм, появились еще в декабре 2021 года. Сегодня же создатель мессенджера Павел Дуров сообщил , что уже в этом месяце будет представлена платная версия Telegram Premium.



Все уже существующие функции мессенджера останутся доступными в бесплатной версии, обладатели подписки смогут воспользоваться только «дополнительными функциями, скоростью и ресурсами». Кроме того, они получат возможность первыми использовать новые функции Telegram.

«Более того, пользователи, не подписанные на Telegram Premium, смогут воспользоваться некоторыми его преимуществами: например, они смогут просматривать очень большие документы, медиа и стикеры, отправленные премиум-пользователями», — написал Дуров.

Другие подробности о функционале платной версии, как и ее стоимость и дату запуска, он называть не стал.