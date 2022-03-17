В этом году выборов в Кыргызстане не будет

Парламент Кыргызстана принял решение об отмене, ранее назначенных, президентских и парламентских выборов.
Об этом сообщает пресс-служба парламента (Жогорку Кенеша) страны.
Соответствующий законопроект, который предусматривает остановку действий статей 38 и 63 конституционного Закона “О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики”, приняли 22 октября. Согласно документу, проведение досрочных выборов президента и повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша состоится после конституционной реформы. Законопроект поддержали 83 депутата парламента.
Таким образом, парламентские выборы должны будут назначены не позднее 1 июня 2021 года.
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