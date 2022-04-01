В Эстонии появились беспилотные экоавтобусы

18:49 05 июля Киев, Украина

В эстонском городе Тарту начали курсировать беспилотные автобусы, рассчитанные на шесть пассажиров и не загрязняющие окружающую среду

На первом этапе автобусы на водороде будет работать в тестовом режиме. В Эстонии эти автобусы называют транспортом последнего километра, ведь они будут развозить людей от крупных транспортных узлов в отдаленные районы.

Беспилотный автобус разработала компания Auve Tech совместно с Тартуским университетом.



Он управляется дистанционно с помощью операторов в едином центре, сообщается на сайте университета.



Гендиректор Auve Tech Йоханес Мосс считает использование водородного транспорта важным для окружающей среды, поскольку является экологически чистой заменой частным автомобилям.



Во время движения микроавтобус на водородном топливе выделяет в атмосферу только водяные испарения и тепловую энергию.