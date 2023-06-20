В Эстонии узаконили однополые браки

13:48 20 июня Киев, Украина

Эстония стала второй страной после Словении в Восточной Европе, легализовавшей однополые браки . Закон, предусматривающий возможность заключения брака между двумя совершеннолетними лицами вне зависимости от их пола с 1 января 2024 года, принял парламент Эстонии (Рийгикогу).



Об этом сообщает ERR.



Отмечается, что за это решение проголосовали 55 членов Рийгикогу, против высказались 34.



Закон предусматривает изменение содержания института брака, известного по семейному праву, таким образом, что в будущем в брак могут вступать два физических лица, достигших совершеннолетия, независимо от их пола.



В качестве альтернативы браку также возможны соглашения о совместном проживании. Документ устанавливает упрощенную процедуру перехода от договора о совместном проживании в брак и содержит положения, необходимые для имплементации Закона о совместном проживании в правовой порядок.



Теперь однополые супружеские пары также могут усыновлять детей. Однополые супруги могут усыновить ребенка одного из супругов с согласия второго биологического отца/матери. Документ устанавливает принцип, согласно которому у ребенка не может быть более двух родителей. Сохраняется принцип, согласно которому права и обязанности по отношению к ребенку прежде всего принадлежат его биологическим родителям.



Законопроект прошел первое чтение 22 мая и к установленному сроку было подано 711 поправок.