В Эстонии прошла акция в поддержку жертв сексуального насилия российской армией. Фото

13:03 13 апреля Киев, Украина

В столице Эстонии, Таллинне, третий день подряд женщины выходят в посольство РФ в знак протеста против массовых изнасилований украинок российскими солдатами-террористами.

Об этом сообщает местное издания.



Около 20 женщин собрались перед посольством России, чтобы привлечь внимание к насилию со стороны русских солдат против украинских женщин и детей. Женщины с пакетами на голове, завязанными руками и окровавленным телом, выстроились в ряд перед зданием посольства.



Организаторы акции хотели передать следующее: «Русские солдаты насилуют и убивают невинных женщин и детей в Украине. Люди, поддерживающие эту войну, тем самым поддерживают военные преступления, вопиющие зверства и сами соучастники этих действий. Это наше послание сторонникам путинского режима (в России, Эстонии и других странах)», – отмечает издание Эстонии.