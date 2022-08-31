В Эстонии начали демонтаж советских памятников в пророссийской Нарве

В эстонском городе Нарва с 7 часов утра вторника начали демонтаж танка-памятника несмотря на сопротивление местных жителей пророссийского города.
Об этом сообщает ERR.
Правительство Эстонии приняло решение о переносе не только танка, но и остальных советских памятников в Нарве и городе Нарва-Йиесуу. В целях обеспечения безопасности полиция ввела комендантский час вблизи памятников, так что дорога к ним для транспорта и пешеходов закрыта. На границах находится полиция и проверяет документы.
По словам руководителя нарвского отделения полиции Индрека Пюви, полиция ограничила передвижение людей у нарвского танка и близлежащих памятников.
Во вторник утром премьер-министр Кая Каллас, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и генеральный директор Департамента полиции и пограничной охраны Эльмар Вахер провели внеочередную пресс-конференцию в связи с демонтажом памятников, вопросом, который оказался чувствительным.
По словам Каллас, после 24 февраля, когда россия начала полномасштабную войну на территории Украины, советские военные памятники в общественном пространстве Эстонии перестали быть просто местной проблемой.
Советский танк, один из самых известных символов советской оккупации в Эстонии, расположен в городе Нарва, подавляющее большинство жителей которого (более 80%) – этнические русские, а около 36% имеют российское гражданство.
Мэр Нарвы Катри Райк высказалась против переноса советского танка-памятника, назвав его частью идентичности местного русскоговорящего населения.
На фоне дискуссий по поводу демонтажа памятника местные жители начали дежурить возле него, чтобы не перенесли.
Мэр Нарвы Катри Райк высказалась против переноса советского танка-памятника, назвав его частью идентичности местного русскоговорящего населения.
На фоне дискуссий по поводу демонтажа памятника местные жители начали дежурить возле него, чтобы не перенесли.
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