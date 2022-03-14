В ЕС утвердили правила применения паспортов вакцинации

Президенты Европарламента, Совета ЕС и Европейской комиссии приняли участие в официальной церемонии подписания Регламента ЕС о цифровом COVID-сертификате.
Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
Руководители евроинститутов отметили, что цифровые COVID-сертификаты ЕС возобновят для граждан право на свободное передвижение. Подписанные сегодня документы дадут европейцам возможность путешествовать более безопасно.
Как сообщалось, целью введения цифровых COVID-сертификатов ЕС является содействие восстановлению свободного и безопасного движения граждан в пределах Евросоюза во время пандемии COVID-19. Эти документы будут выдаваться в цифровом и бумажном форматах, будут бесплатными и будут содержать информацию о сделанной вакцинации, проведенных тестах на наличие коронавируса или приобретенном иммунитете. Обладатели таких цифровых сертификатов, подлинность которых подтверждается индивидуальным QR-кодом, будут избавлены от необходимости делать дополнительные тесты на коронавирус, прохождения карантина или самоизоляции.
Правила примения цифровых COVID-сертификатов ЕС вступают в силу с 1 июля на срок 12 месяцев.
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