В ЕС утвердили правила применения паспортов вакцинации

17:55 14 июня Киев, Украина

Президенты Европарламента, Совета ЕС и Европейской комиссии приняли участие в официальной церемонии подписания Регламента ЕС о цифровом COVID-сертификате.
 
Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
«Цифровой COVID-сертификат ЕС является символом того, что отстаивает Европа, которая объединяется перед вызовами... Цифровой COVID-сертификат ЕС был согласован между нашими институтами в рекордные сроки - за 62 дня. Прорабатывая правовой процесс, мы также создали техническую основу всей системы, интернет-портал ЕС, который является дееспособным с 1 июня. Мы можем гордиться этим достижением. Европа, которую мы знаем и которую мы все хотим вернуть, - это Европа без барьеров», - говорится в совместном заявлении президента Европарламента Давида Сассоли, президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Португалии Антониу Кошти.
Руководители евроинститутов отметили, что цифровые COVID-сертификаты ЕС возобновят для граждан право на свободное передвижение. Подписанные сегодня документы дадут европейцам возможность путешествовать более безопасно.

Как сообщалось, целью введения цифровых COVID-сертификатов ЕС является содействие восстановлению свободного и безопасного движения граждан в пределах Евросоюза во время пандемии COVID-19. Эти документы будут выдаваться в цифровом и бумажном форматах, будут бесплатными и будут содержать информацию о сделанной вакцинации, проведенных тестах на наличие коронавируса или приобретенном иммунитете. Обладатели таких цифровых сертификатов, подлинность которых подтверждается индивидуальным QR-кодом, будут избавлены от необходимости делать дополнительные тесты на коронавирус, прохождения карантина или самоизоляции.

Правила примения цифровых COVID-сертификатов ЕС вступают в силу с 1 июля на срок 12 месяцев.