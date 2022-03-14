В ЕС утвердили правила применения паспортов вакцинации

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

«Цифровой COVID-сертификат ЕС является символом того, что отстаивает Европа, которая объединяется перед вызовами... Цифровой COVID-сертификат ЕС был согласован между нашими институтами в рекордные сроки - за 62 дня. Прорабатывая правовой процесс, мы также создали техническую основу всей системы, интернет-портал ЕС, который является дееспособным с 1 июня. Мы можем гордиться этим достижением. Европа, которую мы знаем и которую мы все хотим вернуть, - это Европа без барьеров», - говорится в совместном заявлении президента Европарламента Давида Сассоли, президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Португалии Антониу Кошти.