В ЕС утвердили режим введения санкций за нарушение прав человека

20:26 02 декабря Киев, Украина

В ЕС утвердили механизм введения санкций за нарушение прав человека. Юридическую силу механизм получит 10 декабря, однако имен и компаний в ЕС пока не называют.



Как отмечается, действие подобного "акту Магнитского" собственного режима санкций ЕС будет распространяться на весь мир, на государственные и негосударственные субъекты.



"Механизм вступит в силу 10 декабря, но имен лиц или названий компаний пока нет", – сообщил корреспондент РС Рикард Йозвяк.



Над соответствующим механизмом в ЕС начали работу год назад. Планировалось, что санкции будут предусматривать замораживание активов и запрет на посещение стран ЕС для нарушителей прав человека.



Предварительный проект таких ограничительных мер подали Нидерланды. Предлагалось вводить санкции против отдельных нарушителей прав человека в мире, а также против лиц, которые не являются представителями государств (это касается, например, группировок повстанцев).



Согласно документу, замораживание счетов и визовые ограничения должны применяться против лиц, ответственных за внесудебные казни, насильственные исчезновения и пытки.