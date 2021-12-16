В ЕС утвердили правила борьбы с террористическим контентом в Сети

10:12 17 Март Киев, Украина

Компетентные органы в государствах-членах ЕС будут иметь право отдавать распоряжения об удалении поставщиков услуг террористического контента или отключения доступа к нему во всех странах Евросоюза.





В соответствии с нововведением террористический контент будут удалять или отключать доступ к нему во всех странах - участницах ЕС. Совет ЕС принял во вторник, 16 марта, постановление, направленное против "распространения террористического контента онлайн". Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа Евросоюза.В соответствии с нововведением террористический контент будут удалять или отключать доступ к нему во всех странах - участницах ЕС.

"Интернет-платформы затем должны будут удалить или отключить доступ к контенту в течение одного часа", - говорится в постановлении Евросоюза.

Правило будет применимо ко всем провайдерам, предоставляющим услуги на территории ЕС - вне зависимости от того, находится ли их штаб-квартира в одном из государств сообщества или нет.

Четкое определение "террористического контента"

Кроме того, Брюссель предоставляет четкое определение для того, что следует считать "террористическим контентом" - в интересах полного соблюдения основных прав и свобод. Наконец, новое законодательство включает в себя эффективные средства правовой защиты как пользователей, чей контент был удален, так и поставщиков услуг, которые могут подать жалобу.



Новые правила должны вступить в силу с 2022 года.