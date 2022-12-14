В ЕС у производителей смартфонов будет два года для введения разъемов USB Type-C

17:53 13 декабря Киев, Украина





Об этом сообщает BBC. Европейский Союз предоставил производителям портативной электронной техники срок до 28 декабря 2024 для того, чтобы они ввели на своих устройствах единый разъем формата USB Type-C для зарядки аккумуляторов.Об этом сообщает BBC.

"ЕС ранее согласился с тем, что новые портативные электронные устройства должны начать использовать зарядное устройство до осени 2024 года. Теперь закон вошел в Официальный журнал ЕС, а вместе с ним была установлена точная дата требования", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, такие компании как Apple, чьи iPhone используют собственное зарядное устройство, не смогут продавать новые устройства в ЕС после этой даты, если они не используют универсальный кабель.

"Apple является крупнейшим производителем, использующим индивидуальный порт для зарядки, который является эксклюзивным для некоторых продуктов. Например, в серии iPhone используется собственный разъем Lightning", - напоминает издание.

При этом Грег Джозвиак, старший вице-президент Apple по вопросам международного маркетинга, ранее заявил Wall Street Journal, что компания будет соблюдать закон.



Новое правило ЕС будет распространяться на ряд малых и средних портативных электронных устройств, таких как телефоны, планшеты, наушники и портативные игровые приставки.