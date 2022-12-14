В ЕС у производителей смартфонов будет два года для введения разъемов USB Type-C

17:53 13 декабря Киев, Украина

Европейский Союз предоставил производителям портативной электронной техники срок до 28 декабря 2024 для того, чтобы они ввели на своих устройствах единый разъем формата USB Type-C для зарядки аккумуляторов.

Об этом сообщает BBC.
"ЕС ранее согласился с тем, что новые портативные электронные устройства должны начать использовать зарядное устройство до осени 2024 года. Теперь закон вошел в Официальный журнал ЕС, а вместе с ним была установлена точная дата требования", - говорится в сообщении.
Как отмечает издание, такие компании как Apple, чьи iPhone используют собственное зарядное устройство, не смогут продавать новые устройства в ЕС после этой даты, если они не используют универсальный кабель.
"Apple является крупнейшим производителем, использующим индивидуальный порт для зарядки, который является эксклюзивным для некоторых продуктов. Например, в серии iPhone используется собственный разъем Lightning", - напоминает издание.
При этом Грег Джозвиак, старший вице-президент Apple по вопросам международного маркетинга, ранее заявил Wall Street Journal, что компания будет соблюдать закон.

Новое правило ЕС будет распространяться на ряд малых и средних портативных электронных устройств, таких как телефоны, планшеты, наушники и портативные игровые приставки.