В ЕС требуют от Ирана прекратить поддерживать рф в войне





"Необходима встреча с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир-Абдуллахианом в Иордании на фоне ухудшения отношений между Ираном и ЕС", - написал Боррель накануне региональной конференции, которую принимает Иордания.



"Подчеркнул необходимость немедленного прекращения военной поддержки россии и внутренних репрессий в Иране. Согласились, что мы должны держать связь открытой и восстановить Совместный всеобъемлющий план действий на основе Венских переговоров", - добавил он.