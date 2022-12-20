В ЕС требуют от Ирана прекратить поддерживать рф в войне
16:00 20 декабря Киев, Украина
Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель осудил поддержку Ираном
рф в ее войне против Украины и продолжающиеся
репрессии против оппозиции в стране.
Об этом Боррель написал в своем Twitter.
"Необходима встреча с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир-Абдуллахианом в Иордании на фоне ухудшения отношений между Ираном и ЕС", - написал Боррель накануне региональной конференции, которую принимает Иордания.
"Подчеркнул необходимость немедленного прекращения военной поддержки россии и внутренних репрессий в Иране. Согласились, что мы должны держать связь открытой и восстановить Совместный всеобъемлющий план действий на основе Венских переговоров", - добавил он.
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